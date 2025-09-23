Milan, Leao migliora: ha grandi possibilità di essere convocato contro il Napoli

Una delle tematiche più delicate in casa Milan è quella che riguarda Rafael Leao, che in questa stagione non è riuscito praticamente a esordire. Secondo quanto riportato da MilanNews.it, il problema al polpaccio sembrerebbe essere smaltito e il portoghese ha grosse possibilità di essere convocato domenica per il big match contro il Napoli di Antonio Conte.

L'importanza dell'attaccante per Massimiliano Allegri è evidente, ma è anche vero che la squadra per ora sta girando alla perfezione anche senza l'apporto dell'ex Lille. Il classe '99 è stato elogiato anche da Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri, che dopo la sfida contro l'Udinese ha sottolineato di come si stia comportando da professionista esemplare, nonostante quello che era stato detto sul suo conto.

Leao oggi ha anche spiegato che prima di firmare per il Milan stava per trasferirsi all'Inter. Nella sua versione dei fatti però ha rifiutato i nerazzurri, preferendo rimanere in Ligue 1 per crescere. I francesi però hanno poi menzionato i rossoneri e, contattato da Paolo Maldini, ha subito accettato la proposta del Diavolo, club con cui gioca ormai dal 2019 e con il quale ha vinto uno Scudetto da protagonista e una Supercoppa Italiana. Entrambi i titoli sono arrivati battendo l'Inter di Inzaghi.