Milan, Leao: "Parma da affrontare con rispetto, abbiamo imparato dalle partite precedenti"

Rafael Leao, numero 10 del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara del Tardini contro il Parma: "Potevamo fare altri risultati contro queste squadre, secondo me abbiamo imparato. Il Parma va affrontato con rispetto, ma vogliamo entrare forte i primi venti minuti andando a pressarli per fare gol presto. Non dobbiamo dargli tanti spazi, perché hanno giocatori che possono fare la differenza".

Quanto ti stuzzica Allegri per migliorare?

"È una persona che cerca sempre di aiutarmi al meglio, sa come sfruttare il mio talento a disposizione della squadra e quando hai una persona che sa gestire tutte le cose e anche le critiche fuori è importante. Quando sei giovane e giochi nel Milan ci sono le pressioni e avere una persona che ha già vinto qua, con la sua esperienza, ci aiuta".