Leao esalta Allegri: "Parliamo di calcio e di vita. Sa gestire bene noi giovani"
Rafael Leao è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti da Parma-Milan. Ecco le sue parole:
Sulla partita
"È una partita importante per noi. Abbiamo l'opportunità di vincere e fare punti. Vogliamo iniziare forti, vogliamo fare gol presto perchè qui non è mai facile giocare".
Sul suo momento
"Cerco di aiutare sempre la squadra. Sto lavorando tanto con il mister, mi st aiutando tanto e lo devo ringraziare. Lui sa come aiutarmi dentro e fuori dal campo".
Sul rapporto con Allegri
"Parliamo tanto di calcio e anche della vita in generale. Lui ha esperienza, sa gestire bene noi giovani e avere una figura così è importante".
