Milan-Lecce 1-0, le pagelle: Fullkrug, un po' Bierhoff un po' Massaro. Falcone saracinesca

MILAN (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Maignan 6 - Di fatto una serata da spettatore.

Tomori 6.5 - Non sempre pulito, ma comunque attento ed efficace. E utile anche quando c'è da spingere in avanti.

Gabbia 7 - Si fa apprezzare per le sue incursioni davanti, sfruttando l'abilità nel gioco aereo e negli inserimenti su punizione. Preciso in difesa, chirurgico quando avvia l'azione che porta al gol di Fullkrug.

De Winter 6.5 - Altra buona prova difensiva del belga che dimostra di essere a suo agio come braccetto sinistro. Pavlovic ora deve guardarsi bene per mantenere il suo posto.

Saelemaekers 7 - È il giocatore che fa più "casino" anche quando la partita non riesce a sbloccarsi. Gioca numerosi palloni, imbecca i compagni di squadra e prova la soluzione. Non sempre preciso, a volte frenetico, a volte perde l'attimo. Ma ha un grande cuore e alla fine mette un pallone delizioso che Fullkrug traduce in rete. Dall'80' Athekame sv.

Ricci 6 - Meno appariscente del reparto di centrocampo, tuttavia si fa notare per un paio di conclusioni e su una di esse Falcone si supera. Dal 73' Loftus-Cheek sv.

Jashari 6.5 - Lo svizzero è in decisa crescita, al netto di qualche pallone perso, uno dei quali che porta a un pericoloso contropiede leccese. Ma ha personalità e qualità, facendosi apprezzare per alcune notevoli imbucate. Dall'87' Modric sv.

Rabiot 6.5 - Probabilmente il vero giocatore imprescindibile del Milan, per qualità tecniche, forza fisica, decisioni, inserimenti in avanti e ripiegamenti.

Estupinan 6 - Non soffre dietro ed è molto attivo nelle offensive senza però riuscire a sfondare. Nel complesso un gran passo in avanti rispetto alla partita di Firenze.

Pulisic 5.5 - Il più efficace nel rapporto tiri-gol da qualche settimana ha le polveri bagnate. Dopo Firenze, anche contro il Lecce non riesce a sfruttare le occasioni a disposizione. Svaria sul fronte offensivo, prova a creare ma non basta. Dal 73' Fullkrug 7.5 - In una partita così chiusa, serviva necessariamente una punta di peso. E infatti il panzer impiega tre minuti per colpire. Un po' Bierhoff per le qualità aeree e un po' Massaro per l'impatto provvidenziale. Aveva già dato ottime sensazioni le partite precedenti, ora si è anche sbloccato. Era il giocatore che serviva.

Leao 6 - Non è una di quelle serate in cui è incontenibile, ma tiene sempre in apprensione la difesa salentina ed è sempre nel vivo dell'azione offensiva. Dall'87' Nkunku sv

Allenatore Massimiliano Allegri 6 - Il cambio Fullkrug per Pulisic lo premia, anche se forse poteva essere fatto prima. Il Milan gioca una buona partita ma palesa ancora una volta difficoltà nello sfondare contro avversarie di bassa classifica.

LECCE (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia)

Falcone 7 - La saracinesca leccese fa di tutto per tenere a galla i suoi, ma non basta. Decisivo tre volte su Pulisic, nel finale si arrende dinnanzi all'incornata da 3 punti di Fullkrug.

Siebert 5 - Per il match di San Siro, viene schierato da terzino destro. Dopo una buona prima parte di gara, affonda nella seconda e cioè quando si perde anche Fullkrug sull'1-0.

Tiago Gabriel 6 - Guida con autorità la retroguardia, mettendo più di una volta in fuorigioco Leao e facendosi rispettare anche nei duelli in area. Molto più in sofferenza in concomitanza con la crescente spinta offensiva da parte del Milan.

Ndaba 6 - Partita un po' dai due volti come quella del compagno di reparto, ma comunque mette insieme una prova nel complesso ordinata.

Gallo 6 - Certamente il più intraprendente tra i due terzini leccesi. Quando sale sulla sinistra, chiude le sua azioni con qualche buon cross per le punte. Costretto maggiormente sulla difensiva dopo l'intervallo, risponde presente. Dall'85' N'Dri sv.

Ramadani 6 - Insieme a Coulibaly forma una diga dalla buona solidità, cercando talvolta anche di far ripartire i suoi con precisione. Cala alla distanza. Dall'85' Maleh sv.

Coulibaly 6 - Tra i migliori nella formazione di Di Francesco, per la quantità di palloni che sradica dai piedi degli avversari fermando delle potenziali azioni pericolose. Meglio nel primo tempo.

Pierotti 6.5 - Prestazione di grande generosità del numero 50, chiamato in più occasioni a fare il quinto di destra in difesa e non solo l'esterno offensivo da quel lato. Mette in campo un'abnegazione ammirevole.

Gandelman 5.5 - Lavoro oscuro da parte di uno dei volti nuovi dei salentini, più centrocampista aggiunto in fase di non possesso che regista offensivo. Con il passare dei minuti, però, risulta sempre più opaco in tutte le sue giocate.

Sottil 6 - L'ex della serata si fa vedere più con qualche buon ripiegamento difensivo, rispetto a quando dovrebbe scatenare le sue qualità negli ultimi metri. Dal 54' Banda 5.5 - Dovrebbe consentire al Lecce di scatenarsi nelle ripartenze, ma fallisce nel suo intento.

Stulic 5.5 - Duellare con un Gabbia in ottime condizioni e avendo pochi palloni a disposizione non è facile, ma il centravanti in generale fatica ad incidere anche quando avrebbe le opportunità di farlo. Da sottolineare, infatti, la gestione approssimativa di più di una soluzione offerta dai compagni. Dal 69' Morente 5,5 - Con il suo ingresso in campo, non aumenta la pericolosità offensiva della squadra ospite.

Allenatore Eusebio Di Francesco 5.5 - Col suo Lecce arriva a San Siro per difendersi, come conferma la linea a 5 in fase di non possesso, e sperare in un exploit in contropiede. Primo tempo gagliardo, secondo in balia del Milan e con Falcone che quasi da solo rimanda il gol rossonero agli ultimi minuti.