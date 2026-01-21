Milan, Loftus-Cheek torna in Premier? Offerto al Manchester United, lo segue un altro club

Boubacar Kamara salterà il resto della stagione a causa di un infortunio al ginocchio (probabile rottura del legamento crociato anteriore), secondo quanto riportato da The Athletic: il centrocampista francese si è infortunato contro il Tottenham nella Coppa il 10 gennaio, nella partita terminata 2-1, ma ora l'Aston Villa si vede costretto a intervenire sul mercato di riparazione invernale.

Infatti, il mediano classe '99 che rimarrà ai box per il resto della stagione primeggia nella squadra di Unai Emery per una serie di statistiche difensive ed è considerato fondamentale all'interno del progetto tecnico. Un equilibratore tale in una zona nevralgica del campo non può mancare e secondo quanto rivelato da The Telegraph il club si sarebbe già attivato per individuare un sostituto.

Chi? Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan ed ex Chelsea, è diventato un obiettivo ad esempio. Il 29enne inglese è una delle tante opzioni che l'Aston Villa sta valutando negli ultimi giorni della finestra di mercato, vista l'esperienza maturata in passato non solo con i Blues ma anche in prestito tra Crystal Palace e Fulham. Non finisce qui, perché TalkSPORT aggiungerebbe anche un'indiscrezione più forte: RLC sarebbe stato offerto al Manchester United: i Red Devils starebbero considerando l'opzione in prestito per gennaio, per aumentare le proprie possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League. La trattativa è ancora in fase esplorativa, mentre l'Aston Villa resta in guardia.