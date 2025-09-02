Milan, momento d'oro per Loftus-Cheek: dopo il gol, ecco il ritorno in Nazionale dopo quasi 7 anni
Dopo l'ottimo esordio in Serie A nella sfida contro il Lecce, il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek è stato convocato da Tuchel per le prossime gare dell'Inghilterra. Il ritorno di Loftus-Cheek arriva dopo l'infortunio all'adduttore rivelato ad Adam Wharton del Crystal Palace, durante la vittoria in Premier League contro l'Aston Villa di domenica sera, fa sapere The Athletic.
L'ultima convocazione è datata 18 novembre 2018, mentre l'ultima presenza tre giorni prima: manca ancora l'annuncio ufficiale della FA, ma il ritorno di Loftus-Cheek tra le fila dei Tre Leoni è ormai certo: peraltro sarà l'unico 'italiano' della lista. Di conseguenza, i convocati di Tuchel diventano i seguenti:
Portieri Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
Difensori: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Crystal Palace), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
Centrocampistis: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Jordan Henderson (Brentford), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Ruben Loftus-Cheek (Milan)
Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United) Ollie Watkins (Aston Villa)