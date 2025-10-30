Ufficiale Il Mantova annuncia il nuovo Ds: ecco Rinaudo. Si avvarrà della collaborazione di Bogdani

Ne avevamo parlato proprio poco fa, dopo l'addio con il Direttore dell’Area Tecnica Christian Botturi il Mantova era prossimo ad annunciare il nuovo uomo mercato, che rispondeva al nome di Leandro Rinaudo. E così è stato, perché il club virgiliano ha annunciato l'arrivo dell'ex Palermo e Cremonese, che per questa esperienza in terra lombarda si avverrà della collaborazione dell'ex attaccante albanese Erjon Bogdani.

Di seguito, il comunicato ufficiale:

"Mantova 1911 annuncia di aver affidato il ruolo di direttore sportivo a Leandro Rinaudo.

Siciliano classe 1983, da calciatore Rinaudo ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli e Juventus. Appese le scarpette al chiodo ha intrapreso la carriera da direttore sportivo assumendo gli incarichi di Responsabile dell’Area Tecnica di Venezia, Cremonese e Palermo.

Mantova 1911 annuncia che Leandro Rinaudo si avvarrà della collaborazione di Erjon Bogdani. L’ex attaccante della nazionale albanese, classe 1977, in Italia ha militato tra le fila di Siena, Chievo, Livorno e Cesena in serie A".

Non resta quindi ora che capire quello che sarà il futuro di mister Davide Possanzini, che sembra però aver ormai le ore contate, soprattutto dopo essere stato messo in discussione già da svariati turni di campionato. La classifica, del resto, parla chiaro: ultimo posto con soli cinque punti in dieci giornate.