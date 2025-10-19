Il Milan perde anche Loftus-Cheek. Ecco gli arbitri della Champions: le top news delle 13

I due brevi spezzoni di gara con il Kosovo si sono rivelati fatali per Edon Zhegrova, il quale ha lamentato dei fastidi nella zona dell’anca e del puble. Quella, per capirsi, che nel recente passato lo ha tormentato. Per questo motivo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive tra le proprie colonne che oltre a saltare quest’oggi la gara contro il Como, in programma al Sinigaglia nel lunch match delle 12:30 di giornata, per il giocatore è a forte rischio anche la trasferta in Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid.

La seguirà da Washington la sfida tra il Como e la Juventus Alessandro Del Piero, impegnato nella capitale degli Stati Uniti come ambasciatore della Serie A. Gli occhi saranno puntati soprattutto sui numeri 10: Nico Paz da una parte, Kenan Yildiz dall’altra. Questa la considerazione fatta dallo storico capitano bianconero sui due giocatori a La Stampa: “È una bellissima sfida ed è bello che si parli di ragazzi così giovani che hanno accettato una tale responsabilità. Sia Nico e Kenan stanno esprimendo un calcio fantastico, sono dei gioielli. La loro sarà una sfida nella sfida da non perdersi”. Sul campionato, Del Piero non si sbilancia: “Sei partite sono poche per dire chi sta bene e chi meno. Alcune squadre sono costruite in un certo modo e affrontano più difficoltà di altre. Ma è eccitante vedere così tante squadre davanti, questo significa dire oggi che vinceranno non è proprio possibile. Per altri club si sta delineando un torneo diverso e comunque bello con percorsi e momenti differenti”.

Sono stati ufficializzati gli arbitri per la terza giornata di Champions League, che vedrà il Napoli impegnato martedì sera in una trasferta fondamentale contro il PSV a Eindhoven mentre l'Inter se la vedrà con l'Union Saint-Gilloise. A dirigere gli azzurri ci sarà il tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Seidel e Foltyn. In sala VAR siederanno Dingert e Dankert. Una designazione che Conte e i suoi sperano porti fortuna per una gara cruciale. Sull'altro campo che riguarda l'Italia, ossia per il match tra Inter e Union Saint-Gilloise, è stato scelto lo svedese Glenn Nyberg, con i connazionali Beigi e Söderkvist come assistenti. Al VAR, invece, ci sarà la coppia spagnola Cuadra Fernandez-Villanueva. Tutta l'attenzione è ora puntata sul campo, con il Napoli chiamato a dare il segnale di svolta.

Le brutte sensazioni della vigilia si sono concretizzate: il Milan perde anche Ruben Loftus-Cheek per la gara contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri l'inglese aveva accusato un problema muscolare e questa mattina, nella rifinitura, le risposte date non sono state convincenti. Come raccolto dalla redazione di TMW il giocatore non andrà nemmeno in panchina. Al suo posto, al fianco di Leao, agirà Alexis Saelemaekers, con la casella di destra che verrà occupata dallo svizzero Athekame.