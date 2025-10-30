Senza Berardi ci sono Laurienté e Pinamonti a trascinare il Sassuolo. Cagliari al terzo ko in casa
Senza Domenico Berardi ci pensano i suoi compagni di reparto Lauriente e Pinamonti a trascinare il Sassuolo, che batte il Cagliari 1-2 alla Domus Arena e si porta a soli due punti dalla zona Europa. Continua il periodo di crisi per i rossoblù, alla terza sconfitta di fila in casa e reduci da cinque partite senza successi.
Dopo un inizio di studio, la partita si vivacizza dal 20' del primo tempo con il Sassuolo che ci prova direttamente da calcio piazzato e il Cagliari che prova a rispondere in contropiede, lamentando anche un calcio di rigore per un fallo di mano Fali Cande. I padroni di casa trovano la via della rete dal 28' grazie alla zampata di Sebastiano Esposito che da pochi passi batte Muric: l'assistente però alza la bandierina per evidente fuorigioco dell'autore del gol sulla sponda di testa di Borrelli. Gli ospiti si rifanno vedere poco prima della fine del primo tempo prima con un bel tiro dalla distanza di Thorstvedt, poi con il diagonale d Volpato che trovano in entrambe le occasioni la risposta del sempre puntuale Elia Caprile.
Nel primo tempo la gara diventa ancor più divertente dopo che al 54' Armand Lauriente sblocca il match in favore degli ospiti grazie ad una punizione magistrale che lascia immobile Elia Caprile. Il Cagliari prova subito a reagire e tre minuti dopo va vicinissimo a segnare il gol del pareggio con un tiro dal limite di Borrelli che scheggia la parte alta della traversa, ma al 65' arriva la doccia freddissima: Volpato pesca sul filo del fuorigioco Andrea Pinamonti che dopo aver messo a sedere la difesa rossoblù buca Caprile con un sinistro che vale il 2-0. Sembra il colpo del ko, ma i padroni di casa ci mettono meno di dieci minuti a riaprire la partita con il ritorno al gol di Seba Esposito 9 mesi dopo l'ultima volta, grazie anche ad un assist illuminante del compagno Mattia Felici. Il gol però non serve ai suoi ad evitare la sconfitta e alcuni fischi del pubblico sardo.