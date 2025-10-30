Pisa, Touré: "Un punto a Milano grande cosa. Cuadrado fa vedere sempre le sue qualità"

Il centrocampista del Pisa Idrissa Touré ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Lazio valido per la 9^ giornata di Serie A.

Quanta consapevolezza vi ha dato la gara col Milan?

"Contro il Milan a Milano non è facile, uscire da là con un punto è qualcosa di grande. Peccato per la mancata vittoria, ma questa partita ci ha fatto capire che possiamo mettere in difficoltà tutti quando mettiamo testa e cuore. Oggi arriva una partita simile".

Provi a rubare qualcosa a Cuadrado?

"Juan è un grande giocatore, tutti i giorni in allenamento fa vedere le sue qualità e io lo osservo. Siamo due giocatori differenti, io provo a mettere le mie cose. E' un grande giocatore e una grande persona, mi ha aiutato tanto".

Vi pesa non aver segnato ancora in casa?

"Lavoriamo tutti i giorni per queste cose, spero che oggi arrivi un gol. Siamo concentrati e proviamo oggi a fare una grande partita".