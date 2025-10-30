Mantova, ore contate anche per mister Possanzini? Prima la nomina del nuovo Ds

Il momento del Mantova non è sicuramente dei più rosei, la stagione è iniziata sotto una cattiva stella e non ha mai realmente svoltato: dopo dieci giornate di campionato, la classifica parla di ultimo posto in Serie B, con sole cinque lunghezze conquistate, che hanno messo chiaramente in discussione - e già da tempo - mister Davide Possanzini, che con l'ormai ex Direttore dell’Area Tecnica Christian Botturi è stato tra i fautori della storica promozione in cadetteria della truppa virgiliana.

Ma proprio Botturi è stato quest'oggi sollevato dal suo incarico (CLICCA QUI per il comunicato ufficiale); silenzio, invece, sull'allenatore, che questa mattina ha anche diretto la seduta di allenamento. La sensazione, però, è che al Mantova sia finita l’era Possanzini-Botturi, tanto che l'edizione on line de La Voce di Mantova parla anche dell'esonero comunicato all'allenatore; esonero che verrà formalizzato per "l'esterno" solo al momento della nomina del prossimo Direttore Sportivo, che dovrebbe rispondere al nome di Leandro Rinaudo, 42enne già uomo mercato di Cremonese e Palermo.

Come si legge, sarà lo stesso Rinaudo ad annunciare nelle prossime ore il nuovo allenatore, con Eugenio Corini che sembra nuovamente essere tra i papabili. Saranno quindi giorni caldi per i biancorossi, che culmineranno poi domenica, con la sfida alla Sampdoria.