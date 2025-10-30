Pisa, Touré: "Aspettiamo ancora la prima vittoria, non importa contro quale squadra"
Idrissa Touré, centrocampista del Pisa, ha presentato a Sky Sport la partita di questa sera contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni:
"Aspettiamo ancora la prima vittoria. Ci siamo andati vicini, ma alla fine purtroppo le cose non sono andate come volevamo. Noi siamo qui per vincere, non è importante contro chi. Spero che oggi possa essere il giorno giusto".
Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
