Milan, ora il rinnovo di Maignan è davvero vicinissimo: risolti i dettagli sulle commissioni
Il Milan fa un ulteriore, importante, passo in avanti nella lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto di Mike Maignan. Il portiere francese, protagonista di una straordinaria prima parte di stagione, dopo gli intoppi dei mesi scorsi già da alcune settimane sembrava prossimo al prolungamento. E oggi, spiega Sky Sport, sono stati risolti anche gli ultimi dettagli riguardanti le commissioni da corrispondere ai suoi agenti.
Un passo avanti verso la firma insomma, col portiere francese che nei prossimi giorni insieme al suo entourage incontrerà i dirigenti del Milan per quello che verosimilmente sarà l'ultimo summit in questo senso. Quello che, salvo colpi di scena, porterà alla firma. Resta infatti solo da decifrare il dettaglio riguardante la scadenza, se 2030 con opzione per una ulteriore stagione o direttamente 2031. Tema che sarà affrontato nelle prossime ore ma che non sembra rappresentare un ostacolo.
Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Igli Tare aveva ammesso la propria fiducia sulla trattativa, parlando così della questione: "Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui. Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose".