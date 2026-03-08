Milan, Saelemaekers e il duello con Dimarco: "Ho provato a bloccare i suoi cross"

L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 1-0 nel derby contro l’Inter valido per la 28^ giornata di Serie A.

Allegri ha detto che l'obiettivo è la Champions: il vostro?

"Noi siamo d'accordo con il mister, seguiamo lui. Adesso l'obiettivo è la zona Champions, oggi abbiamo fatto una partita di gran mentalità e uniti fino alla fine: dobbiamo continuare così".

Le difficoltà che hai avuto nell'affrontare Dimarco?

"Sappiamo che Dimarco è un grandissimo giocatore e che l'Inter passa tanto da lui. Per me oggi era importante la fase difensiva, ho provato a bloccare i suoi cross, ha veramente un piede importante e sa mettere la palla dove vuole lui. Il mister mi ha consigliato prima della partita di non lasciarlo giocare. Contento per i 3 punti".

Inversione di tendenza nell'approccio: potete rifarlo in futuro?

"Oggi abbiamo approcciato nel modo giusto, siamo stati concentrati dall'inizio alla fine. Nella partita ci sono i momenti su e quello giù: in questi ultimi bisogna stare uniti".

Cosa ti hanno detto i tuoi, presenti allo stadio?

"Mi hanno detto bellissima partita e di controllare se Blu sta bene: per loro il mio cane era più importante della partita".