C'è uno nel Milan carico a molla per il derby. E ce n'è un altro in arrivo

I prestiti a Bologna e a Roma non gli hanno rovinato l’appetito. Anzi: Alexis Saelemaekers è tornato al Milan non solo cresciuto, migliorato, evoluto tatticamente e tecnicamente, ma anche e soprattutto con un gran voglia di vestire rossonero. E, di conseguenza, partite come quella di domani sono pane per gente come lui, vogliosa, anche a livello caratteriale, di dare tutto per la supremazia nel derby. Che si, non varrà la classifica, ma resta pesante per tutta una serie di motivi.

La carica

Saelemaekers lo giocherà, da esterno destro nel centrocampo a cinque di Allegri, con le sue classiche caratteristiche: agonismo, corsa, qualità con la palla tra i piedi. Allegri non vi rinuncia praticamente mai: "La rivalità Milan-Inter - ha spiegato il belga - ci sarà sempre. Appena comincia la settimana del derby ci pensi sempre. Prima di una partita così c’è talmente tanta concentrazione che nessuno parla. Cosa mangi, quanto dormi può fare la differenza, e provi a fare il 100% per arrivare pronto a quella partita. Allegri è speciale per me, è unico. La maniera di come vede il calcio lui, anche il suo atteggiamento. È uno dei migliori che ho avuto dal punto di vista umano: come ci tratta, come scherza, come è serio quando lo deve essere. Questa cosa la gestisce perfettamente. Mi chiama “scheggia”, perché vado sempre al 100% (ride, ndr)”.

L'altra carica

A dare altra carica ci penserà Gerry Cardinale, atteso oggi a Milanello per l'inizio della rifinitura: il fondatore di RedBird raggiungerà Milanello dove assisterà all'allenamento della vigilia della formazione di Massimiliano Allegri. Un segno di vicinanza in un momento importantissimo della stagione. Inoltre, la presenza di Cardinale a San Siro per la partita di domenica alle 20.45 contro i nerazzurri è a questo punto molto probabile. È una notizia significativa perchè si tratterebbe del terzo viaggio milanese di Cardinale in 45 giorni: in questo 2026 era giunto in Italia anche nei mesi di gennaio e febbraio.