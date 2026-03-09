Saelemaekers: "Contro Dimarco non puoi perdere la concentrazione neanche un secondo"
Alexis Saelemaekers, intervistato da Milan TV dopo la vittoria nel derby, ha commentato così la prova dei rossoneri: "Sappiamo che contro un giocatore come Dimarco, se perdi la concentrazione per un secondo, lui può mettere la palla dove vuole e creare qualcosa di pericoloso. Dovevo essere sempre concentrato, così come lo sono stati i miei compagni per tutta la partita. È stata una grande vittoria di squadra".
Su Estupinan: "Sono felice per lui. Qualche settimana fa abbiamo parlato a Milanello e gli avevo detto di tenere duro perché è un grande giocatore e in una stagione capitano i momenti difficili. Lui ha sempre lavorato al 100% e questo gol meraviglioso è la giusta ricompensa. Sono contento per lui".
Sui risultati positivi contro le big: "Contro le grandi squadre siamo sempre presenti. Non abbiamo mai mollato e abbiamo fatto sempre vedere la mentalità giusta. Ora dobbiamo lavorare sul fatto che facciamo più fatica contro le piccole, se facciamo bene anche con loro possiamo arrivare a grandi obiettivi".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.