Milan, quali e quante partite salterà Gabbia? Out contro Inter e Lazio, Napoli a rischio

L'infortunio di Matteo Gabbia è una brutta tegola per il Milan, che senza di lui in campo ha perso 3 partite su 4 in stagione. Eccezion fatta per il match contro la Cremonese di inizio stagione infatti, i ko in Supercoppa Italiana, in Coppa Italia e contro il Parma hanno una cosa in comune: in tutti questi casi Allegri ha dovuto rinunciare al classe '99. L'operazione a Londra per l'ernia inguinale è andata bene, ma lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Lo staff medico e il calciatore non si prenderanno alcun rischio e il rientro avverrà probabilmente contro l'Udinese, anche se la speranza, seppur remota, di vederlo contro il Napoli c'è. Dipenderà molto da come si come si evolverà il suo recupero.

Di seguito tutte le partite che l'italiano sarà costretto a saltare, senza considerare ovviamente i playoff per accedere al Mondiale, ai quali avrebbe potuto partecipare qualora il commissario tecnico Gennaro Gattuso avesse deciso di convocarlo:

8/3/2026 ore 20.45 - Milan-Inter (28^ giornata di Serie A)

15/3/2026 ore 20.45 - Lazio-Milan (29^ giornata di Serie A)

21/3/2026 ore 18 - Milan-Torino (30^ giornata di Serie A)

4/4/2026* - Napoli-Milan (31^ giornata di Serie A)

* data e ora sono ancora da definire