Milan, Rabiot pazzo di Maignan: "È un grande capitano e un grande uomo"

Protagonista con una doppietta che ha trascinato il Milan alla vittoria per 3-1 sul campo del Como, Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara:

"È una vittoria importantissima su un campo difficile. L’esultanza sul gol del 3-1 è stata significativa perché avevo capito che avremmo portato a casa la partita, una partita che conta tantissimo per il nostro futuro. Io ascolto sempre mister Massimiliano Allegri, so quanto questa vittoria sia importante per la stagione".

Sul discorso di Maignan:

"Ci conosciamo da tanto tempo, eravamo insieme nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Abbiamo un bel rapporto anche fuori dal campo e la stessa voglia di vincere. È un grande capitano e un grande uomo, davvero una persona meravigliosa".