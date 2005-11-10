Il Milan rialza la china in Europa League. E adesso? I prossimi impegni europei dei rossoneri

Il Milan rialza la china in Europa League. E adesso? I prossimi impegni europei dei rossoneriTMW
Gaetano Mocciaro
Col successo contro il Salisburgo il Milan rialza la china in Europa League. Fondamentale la goleada, che tornerà utilissima per determinare la posizione finale dei rossoneri. Che giovedì prossimo scenderanno nuovamente in campo per il secondo torneo continentale. Ma guardiamo nel dettaglio tutti gli impegni internazionali del Diavolo, alla ricerca di un posto tra le prime 8 per evitare i playoff di febbraio:
Partite giocate
16 settembre, Milan - Benfica 0-2
15 ottobre, Salisburgo - Milan 0-4
Partite da giocare
22 ottobre, Bournemouth - Milan (ore 21)
5 novembre, Milan - Ferencvaros (ore 18.45)
26 novembre, Olympiacos - Milan (ore 18.45)
10 dicembre, Milan - Sunderland (ore 21)
21 gennaio, Levski Sofia - Milan (ore 21)
28 gennaio, Milan - Ararat-Armenia (ore 21)