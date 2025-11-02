Milan, Ricci dopo l'intervallo: "Più attenti difensivamente, in avanti continuiamo così"
Il centrocampista del Milan Samuele Ricci ha parlato ai microfoni di DAZN, nell'intervallo del match contro la Roma.
Primo tempo complicato, ma l'avete sbloccato: cosa dovete correggere?
"Bisogna stare un po' più attenti difensivamente e davanti bisogna lavorare come stanno facendo i nostri attaccanti. Bisogna dare continuità a quanto stiamo facendo".
