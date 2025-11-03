Alieu Fadera, finito al Sassuolo grazie (anche) al traduttore. Di proprietà del Como

Alieu Fadera è stato un investimento importante per il Como. Perché i lariani avevano pagato 8 milioni solamente una stagione fa, mettendolo in campo per 28 volte (un gol) ma senza riuscire a farlo sbocciare come successo ad altri come Nico Paz e Assane Diao. Così in estate ci potevano essere due strade: o rimanere e vedere il proprio spazio ancor più limitato, oppure venire ceduto in prestito. Come è poi capitato, andando al Sassuolo.

Una scelta maturata dopo una telefonata con Fabio Grosso e aiutata da una persona esterna. "Al Como con Fabregas ho imparato molto, ora sto facendo lo stesso con Grosso. Hanno due stili diversi, ma la stessa mentalità di voler vincere. E questo ha reso più facile il mio adattamento qui, la transizione è stata graduale. Prima di arrivare ho parlato una volta al telefono con Grosso, ma non è stato semplice comunicare, dato che non parlo bene l'italiano era difficile capirci. Comunque c'era un traduttore. E direi che è stata una buona prima telefonata, ho capito che qui c'era un buon posto in cui venire".

Probabile che al termine dell'annata rientri a Como che poi dovrà fare una scelta, visti i tanti interpreti in rosa che attualmente ha. Oggi Alieu Fadera compie 24 anni.