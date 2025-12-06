Milan, Ricci lo sa: "Crisi Torino? I giocatori subiscono il perenne scontro con la società"

Torino-Milan è sicuramente la partita di Samuele Ricci: lunedì alle 20.45 il centrocampista italiano vivrà il ritorno in quella che è stata la sua casa a lungo.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Tuttosport oggi in edicola il giocatore rossonero ha detto la sua in merito alla situazione di malcontento che si vive al Torino da anni, per una squadra che dà la percezione di non riuscire mai a fare il salto di qualità a livello di risultati. "Questa è una domanda diﬃcile..." - spiega Ricci - "Torino è una grandissima piazza, ma c’è questo clima di malcontento generale che si porta avanti da tanti anni, anche prima che arrivassi lì".

Parlando della tifoseria, poi approfondisce: "Il tifoso pretende tanto dalla squadra e dal club e, come tutti sapete, c’è questo scontro perenne con la società. E questa cosa, inconsciamente, chi va in campo la subisce. Entrare allo stadio e senti- re sempre cori contro Cairo un po’ influisce". Insomma, Ricci parla con il cuore in mano riflettendo sulla situazione che lui stesso ha vissuto nel recente passato, prima di trasferirsi a Milano.

Al contempo però manda una carezza agli stessi tifosi granata: "Devo dire che per giocare e per viverci Torino è davvero bella. Come è bella la passione che ci mettono i tifosi: io, in tal senso, non posso dire nulla perché con loro si è creato da subito un rapporto d’amore che si è porta- to avanti per tre anni e per questo non posso che ringraziarli",