Ricci: "Allegri e il suo staff ci fanno sentire tutti importanti. Mai sentito Modric lamentarsi"

Intervistato da Milan Tv, il centrocampista Samuele Ricci ha parlato di vari temi legati all'attualità rossonera. Tra le sue dichiarazioni, c'è anche un doppio commento sullo staff tecnico guidato da mister Allegri e sul compagno di squadra Luka Modric. Queste le sue dichiarazioni: "In questo Milan ci sentiamo tutti importanti, il merito è del mister e dello staff. Lo staff è molto preparato, anche nei rapporti coi giocatori. Nessuno si sente al di fuori della squadra, si cerca di tener dentro anche chi gioca meno. La concorrenza è molto alta, soprattutto in un club così. Penso che la professionalità di un giocatore però sia farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Vestiamo la maglia che vorrebbe vestire chiunque, bisogna dare il massimo e onorarla".

Su Modric: "Anche fuori dal campo vedi un giocatore e un uomo che sa come comportarsi: mai una parola fuori posto, mai una lamentela. Questo ti fa capire la grandezza fuori dal campo di Modric".

Sull'obiettivo Champions: "Il percorso è sempre quello, a luglio ci siam detti che il Milan meritava di tornare in Champions League. Siamo a buon punto, ma non è finita. Ci servono ancora punti e cercheremo di dare il massimo, fino alla fine".