Milan, Saelemaekers elogia Fullkrug: "Attaccante incredibile, per noi è importante"
L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Lecce vinto per 1-0 e valido per la 21^ giornata di Serie A.
Grande assist.
"Provo a fare il meglio per la squadra e le migliori palle per gli attaccanti: oggi è arrivato e sono contento. Nel finale ho sentito una cosa all'adduttore e non ho voluto rischiare. Contenti per i 3 punti".
Quanto conta per un assist man avere uno come Fullkrug?
"Nic è un attaccante incredibile, averlo in squadra è molto importante".
