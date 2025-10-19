Milan, Saelemaekers: "Largo mi sento più a mio agio, mi manca solo di fare il portiere"

Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta in rimonta sulla Fiorentina: "Rafa è un giocatore incredibile, quando è in una forma così non possiamo essere altro che contenti. Abbiamo provato ad aiutarlo nel ritorno dall'infortunio, adesso sta molto bene e lo sta dimostrando sul campo. Siamo molto felici per lui".

Come fai a giocare in così tanti ruoli?

"Darò il cento per cento dove mi fa giocare il mister, mi manca solo di fare il portiere e non se sarei in grado di farlo, ma va bene così".

Largo a destra è la tua posizione naturale?

"Mi sento molto più a mio agio largo, sto crescendo partita dopo partita abituandomi al ruolo. Non è facile cambiare ruolo, ho provato a fare del mio meglio".

Com'è la seconda vita in rossonero?

"Dal momento che sapevo di tornare al Milan avevo le idee chiare, aiutare la squadra a rifare qualcosa di bello come nell'anno dello scudetto. Non è facile riabituarsi a un nuovo sistema di gioco, il mister mi ha dato fiducia e stiamo crescendo. Sono contento di far parte di questo progetto".