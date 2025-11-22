Ufficiale Il Genk blinda il suo fenomeno: Konstantinos Karetsas rinnova fino al 2029

Konstantinos Karetsas proseguirà la sua avventura con il Genk. La scorsa stagione, a soli 17 anni, il talento greco aveva firmato un contratto pluriennale valido fino all’estate 2027, il massimo consentito per un minorenne. Ora, dopo aver compiuto la maggiore età, il trequartista rinnova la sua fiducia nei colori bianco-blu, prolungando l’accordo per altre due stagioni, fino all’estate 2029.

Da anni Karetsas è considerato uno dei gioielli più luminosi usciti dalla Genk Academy - e non solo. Nella passata annata ha lasciato il segno anche in prima squadra, impressionando immediatamente per tecnica e personalità. Non a caso, la sua rete contro il Gent è stata premiata come Goal of the Season ai Pro League Awards. Nelle ultime settimane il giovane è letteralmente esploso: in cinque partite tra campionato, Croky Cup ed Europa League ha servito sei assist decisivi. Anche con la nazionale greca ha mostrato tutto il suo valore: nell’ultima finestra internazionale è partito nuovamente titolare, ha segnato un gol e si è aggiudicato il premio di Man of the Match nel 3–2 rifilato alla Scozia (sono già tre reti in 9 presenze).

Il responsabile dell’area sportiva Dimitri de Condé ha sottolineato: "Konstantinos possiede qualità eccezionali. È cresciuto in modo impressionante, prima nella nostra Academy e poi in prima squadra. Il fatto che ora abbini numeri e continuità conferma il suo enorme potenziale. Siamo orgogliosi che abbia scelto con convinzione il Genk".