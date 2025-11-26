TMW
Milan, problemi per Saelemaekers e Pulisic: ma con la Lazio dovrebbero esserci
Milan in ansia per le condizioni fisiche di Alexis Saelemaekers e Cristian Pulisic. I due calciatori hanno svolto oggi solo una parte dell’allenamento a causa di un fastidio alla schiena il belga e di un leggero affaticamento muscolare per lo statunitense.
Secondo le prime notizie in arrivo direttamente da Milanello, come raccolto da TMW, sia l'esterno che l'attaccante non preoccupano granché per la gara contro la Lazio, ma saranno comunque da tenere d’occhio le situazioni di entrambi.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
