Saelemaekers: "Quest'anno sento la fiducia di tutti al Milan. Noi uniti come una famiglia"

Nel post partita di Inter-Milan, il laterale rossonero Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la vittoria nel derby di Milano e la sua prestazione: "Sono molto fiero di questa squadra, oggi abbiamo fatto un lavoro incredibile. Eravamo tutti uniti, come una famiglia, nei momenti belli e brutti. Una vittoria oggi, secondo me la cosa più bella che potesse succedere. Siamo molto contenti per tutti i nostri tifosi e continuiamo così".

Sei stato decisivo lì davanti...

"Sento la fiducia di tutti quest'anno. Do il mio tutto quest'anno per provare ad aiutare la squadra, che sia in fase difensiva ed offensiva. Per il momento sta funzionando bene. Adesso dobbiamo fare un passo in avanti ed essere pronti per le prossime partite".

Com'è stato tornare a vincere questo derby?

"Bellissimo. Il derby di Milano è una cosa incredibile, e onestamente dopo una partita così le emozioni che sentiamo sono incredibili".