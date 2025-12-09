TMW Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni

Notizie confortanti per il Milan in merito alle condizioni di Rafael Leao, giocatore sostituito nelle fasi iniziali della sfida poi vinta dai rossoneri contro il Torino nella serata di ieri. Il numero 10 del Milan si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali del caso che hanno escluso lesioni significative:

"La risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio", fa sapere il Milan in una nota.

Nell'immediato post partita era stato il vice di Allegri, Marco Landucci, a parlare della situazione del portoghese: "Ha avuto un fastidio all'adduttore, speriamo non sia niente di grave", era stato il suo augurio oggi confermato dagli esami. La sua situazione sarà valutata giorno per giorno, anche se ad oggi appare improbabile una sua presenza in campo contro il Sassuolo domenica 14 dicembre alle ore 12.30. Salvo sorprese, infatti, Max Allegri e lo staff medico rossonero cercheranno di preservarlo per averlo poi al massimo della forma nella semifinale di Supercoppa Italiana che il Milan giocherà contro il Napoli giovedì 18 dicembre alle ore 20.