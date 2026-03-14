Milan, Allegri: "Solo se l'Inter perde possiamo raggiungerla. Rimonta? Contano i fatti"

A poche ore dalla partita tra Inter e Atalanta, Massimiliano Allegri ha fatto la sua apparizione in conferenza stampa per presentare la partita di domani tra Lazio e Milan. Una trasferta complicata, ma la curiosità riguarda anche come i rossoneri vivranno le prossime ore in cui in campo ci saranno i nerazzurri: "Indipendentemente dai risultati delle altre, noi dobbiamo fare il nostro, perché così le altre dietro non ci possono prendere".

Lo Scudetto lo vince quasi sempre la miglior difesa. E quella siete voi.

"C'è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l'Inter: che loro perdano e che noi vinciamo. Tutte queste chiacchiere 'rimonta o non rimonta', poi sono fatti che contano".

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