Pianigiani: "Il lavoro di Allegri è riconosciuto da tutti come straordinario e con buona ragione"

L'ex coach di Siena e della Nazionale italiana di basket Simone Pianigiani, pronto a debuttare nel pre e nel post di DAZN in Lazio-Milan, ha parlato all'edizione odierna di Tuttosport della sfida di domani partendo dai tifosi biancocelesti che saranno presenti alla stadio ma in contestazione con il club:

"Credo che in casi come questi la cosa più importante per un allenatore sia riuscire a creare una bolla di protezione all'interno della quale la squadra può lavorare cercando maggiore serenità e concentrazione possibile, lavorando sulle proprie qualità per farle emergere". "Mi pare proprio che Maurizio Sarri e il suo gruppo - prosegue - stiano procedendo in questa direzione con un campionato affrontato con serietà e professionalità e anche con una Coppa Italia fin qui da protagonisti".

Chiosa sul Milan: "Il lavoro di Massimiliano Allegri è riconosciuto da tutti come straordinario e con buona ragione. Al di là che si possa riaprire o meno il discorso scudetto, ha di fatto raggiunto con grande anticipo l’obiettivo primario della stagione ovvero il ritorno in Champions League. Ma oltre i risultati ottenuti, c’è da sottolineare a mio parere soprattutto come abbia ridato al Milan uno status di alto livello degno della sua storia. Considerando il primo anno come quello in cui si gettano le fondamenta, fare meglio di così credo fosse molto difficile".