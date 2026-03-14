Boga si sta conquistando spazio alla Juventus: Spalletti vuole utilizzarlo come arma speciale

Arrivato quasi a sorpresa negli ultimi giorni di mercato, Jeremie Boga si sta rivelando una delle note più positive della Juventus. Il suo acquisto non rientrava nei piani iniziali, perché la priorità sembrava essere un centravanti fisico per sopperire all’assenza di Vlahovic, mentre in trequarti si voleva puntare sui giovani e sulle alternative già presenti in rosa. Poi, all’improvviso, la svolta: prestito senza costi e riscatto fissato a 4,8 milioni, un’operazione che finora ha dato risposte più che convincenti.

In poco più di un mese l’esterno offensivo ha portato imprevedibilità, accelerazioni e uno contro uno, caratteristiche che mancavano alla squadra. Nelle ultime due gare di campionato sono arrivati anche i gol e, non a caso, con il suo inserimento la Juventus ha segnato sei reti senza subirne, trovando equilibrio con un attacco più leggero e dinamico.

Nonostante l’impatto positivo, al momento Boga non sembra destinato a diventare titolare fisso. Il rientro di Vlahovic aumenterà la concorrenza e Yildiz resta un punto fermo. Proprio per questo il suo utilizzo a gara in corso potrebbe rivelarsi l’arma migliore, soprattutto in un calcio dove le cinque sostituzioni rendono decisive anche le seconde linee. In una stagione in cui la qualificazione in Champions è fondamentale, avere una risorsa in più può fare la differenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.