Atalanta, Pasalic: "Bisogna essere più concreti, sempre bello sfidare uno come Modric"

Il centrocampista dell’Atalanta Mario Pasalic ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Milan chiuso sull'1-1 e valido per la 9^ giornata di Serie A.

Una notte da vecchia Atalanta: siete al livello del Milan?

"Abbiamo fatto una bella gara. A Cremona non un gran primo tempo, ma poi abbiamo creato. Oggi abbiamo pressato alto e stavamo bene, purtroppo ci manca una vittoria che ci dia la svolta. Per vincere bisogna essere più concreti in avanti".

Quanto ti senti importante per la squadra e che bello sfidare Modric?

"Conoscevamo da prima il gioco del mister, siamo abituati già dal precedente lavoro. Ci ha cisto alcune altre cose, ci stiamo adattando e stiamo facendo bene. Sempre bello giocare contro un grande così, ancora a questi livelli a 40 anni".