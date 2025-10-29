Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato anche in conferenza stampa dopo il successo di Lecce. Questo il suo pensiero su Anguissa, ancora decisivo col quarto gol in nove partite: "Sinceramente non ho visto se si mi ha detto di stare calmo, in quelle situazioni servono anche attributi e la calma non va bene. Certe situazioni vanno sempre indirizzate, specialmente se c'è un po' di panico. Sono molto contento per Franck, se ha sempre la spina attaccata ci sono pochi giocatori come lui ma può migliorare ancora nella conclusione. I gol li dobbiamo trovare, da più parti arrivano e meglio è".

Lang come sta?

"Lang ha avuto due colpi sullo stesso punto, penso sia un indurimento del muscolo. Non è una rottura. Sono contento anche per lui che era alla prima partita da titolare. Dobbiamo coinvolgere tutti in una situazione di difficoltà, lo spirito non ci deve mai mancare"