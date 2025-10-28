Empoli, Dionisi: "Risultato giusto. Sono contento dell'atteggiamento"

Alessio Dionisi, allenatore dell'Empoli, è intervenuto in sala stampa per analizzare della sfida con la Sampdoria, terminata con il risultato di 1-1. Di seguito quanto riportato da Pianetaserieb.it: "La squadra non è pulita nella testa, in allenamento vedo delle cose diverse. Non li condanno, perché so che la volontà è diversa. Dispiaciuti a fine primo tempo, sappiamo tutti cosa possiamo dare. Non abbiamo concesso nulla nel primo tempo alla Samp, ma abbiamo creato poco per le qualità che abbiamo. Il rammarico è non averla vinta, siamo stati bravi a segnare il gol del vantaggio. E' stato un peccato subire subito dopo il gol, eravamo anche sotto di un uomo fino al rosso di Ferri. Non sono contento della prestazione ma lo sono dell’atteggiamento, ma avevamo sempre un tempo in più nel fare le cose. Dobbiamo prendere il positivo. Non è un momento facile, servono prestazioni migliori perché siamo in grado di offrirle".

"Non ci hanno messo in difficoltà a parte un intervento importante di Fulignati - ha proseguito Dionisi -. Il rammarico è aver calato l’attenzione subito dopo aver segnato. Non abbiamo tante sicurezze, ma non esiste un leader solo: ognuno deve cercare di esserlo. Dobbiamo lavorare sul concedere poco e sul creare di più. Risultato giusto, oggi difeso bene come con Modena e Venezia. Dobbiamo accettare il momento, so che può non piacere. Io sono l’ultimo arrivato ma il primo responsabile, ognuno deve mettere qualcosa in più per crescere come squadra. Va fatta un po’ di forza a vicenda”.