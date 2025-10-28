Pescara, Vivarini: "Avremmo meritato l'intera posta avendo saputo creare ben più di loro"

Vincenzo Vivarini, allenatore del Pescara, ha parlato dopo la sfida interna contro l'Avellino finita 1-1. Le sue parole riportate da TuttoPescara: "Abbiamo disputato una buona partita e a viso aperto - spiega - ci sono stati continui capovolgimenti di fronte e occasioni da gol, dovevamo arginarli forse più efficacemente sul piano tattico ma comunque i ragazzi hanno avuto una buona applicazione, peccato perché purtroppo abbiamo concesso loro nei minuti iniziali di guadagnare troppo facilmente sulle palle alte e poi abbiamo finito per subire il gol".

E ancora: "Quando ci siamo disposti bene in campo abbiamo saputo creare molto - prosegue - però non ci siamo fatti trovare preparati in alcune situazioni per delle piccolezze e questo dispiace perché avremmo potuto vincere questa partita e avremmo meritato l'intera posta avendo saputo creare ben più di loro".