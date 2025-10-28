Avellino, Biancolino: "Non mi accontento perché so cosa possono dare i ragazzi"

Raffaele Biancolino, allenatore dell’Avellino, ha parlato a Prima Tivvù dopo il pareggio per 1-1 in casa del Pescara. Le sue parole: "Ho visto una squadra che ha saputo reagire dopo la sconfitta di sabato. Potevamo fare anche meglio, mi aspetto sempre di più dai ragazzi, ma gli faccio i complimenti, perché non era semplice. Anche se non mi accontento, perché so quello che mi possono dare. Ma ci prendiamo questo punto".

Sul modulo a quattro: "Ho studiato il Pescara e allo stesso tempo ho voluto riproporlo, giocando anche noi con un giocatore tra le linee. Devo fare i complimenti a tutti, in particolare a Insigne, che si è mosso bene".

Quinto gol sulle palle inattive subìto: "Peccato perchè prendiamo sempre gol in qualche modo, dopo una bella parata, abbiamo perso l’uomo e ci hanno segnato. C’è da migliorare su tutto. Se era fuorigioco? Sì il quarto uomo ci ha detto che c’era un fuorigioco, era Di Nardo che era oltre le linee, ma ci ha detto che non influiva sull'azione. Peccato che Simic sia intervenuto proprio su di lui, quindi era fuorigioco. Peccato perché alla fine ha cambiato le sorti della gara quel gol".

Sull’attacco: "Stiamo dando il massimo, mi aspetto sempre tanto dai ragazzi".

Oggi l'esordio di Daffara: "Portiere di valore, era il suo momento, qua nessuno ha il posto da titolare, cerco di mettere dentro chi in settimana mi dà garanzie".

Ora la Reggiana che ha vinto con il Modena: "Verranno al Partenio galvanizzati, starà a noi dare il massimo per portare a casa i 3 punti sabato davanti al nostro pubblico".