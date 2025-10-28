Roma, il rappresentante legale della Sud: "Anche gli ultimi sei tifosi sono in corso di liberazione"
Il rappresentante legale della Curva Sud Lorenzo Contucci ha aggiornato su Instagram circa l'annosa questione degli arresti ai tifosi romanisti durante la scorsa trasferta di Europa League a Nizza: "Buonasera a tutti. Anche gli ultimi sei tifosi romanisti arrestati a Nizza sono in corso di liberazione su cauzione, in attesa del processo del prossimo 26 novembre".
