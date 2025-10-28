Milan, Allegri: "All'intervallo ho detto che peggio di così non potevamo. Ma non deprimiamoci"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, dopo il pareggio per 1-1 in casa dell'Atalanta ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: "Non è semplice gioca qui. Dopo il gol del vantaggio abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Nella ripresa siamo cresciuti, dobbiamo certamente migliorare le scelte negli ultimi 20 metri".

Vede la squadra in crescita?

"Dobbiamo continuare a dare continuità ai risultati. Gli imprevisti nel calcio ci sono, ma non dobbiamo mai deprimerci".

Cos'è cambiato tra primo e secondo tempo?

"All'intervallo ho detto che peggio di così non potevevamo fare, abbiamo sbagiato troppo nel primo tempo. Dovevamo semplicemente sbagliare di meno e lo abbiamo fatto".

Cosa non sta funzionando nella vostra fase offensiva?

"Dobbiamo migliorare nelle scelte. Saelemaekers poteva tirare o passarla a Bartesaghi e invece ha provato un passaggio difficile. Abbiamo avuto della occasioni favorevoli, ma non le abbiamo sfruttate. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Gli imprevisti capitano, non dobbiamo affrontarli con paura. Dobbiamo recuperare energie, abbiamo ancora due partite, poi recupereremo qualche giocatore".