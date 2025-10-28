Monza, Bianco: "Vittoria importante, ma dobbiamo restare calmi"

L'ultima partita del Monza è coincisa con un successo stratosferico in casa del Palermo, in quello che doveva essere uno scontro diretto per la Serie A.

Dopo la netta vittoria, nella sala stampa del "Barbera" è intervenuto direttamente il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco.

Ecco le sue parole, riportate da Monza-News:

"Siamo ancora troppo lontani da quello che può essere un sogno per tutti. Ora dobbiamo restare calmi e pensare alla prossima contro lo Spezia. Vincere a Palermo con tre gol di scarto e senza subire reti è un risultato importante".

"Non siamo partiti benissimo: nella prima mezzora i rosanero hanno avuto supremazia territoriale, anche se senza creare delle vere occasioni da gol - continua -. Nell’ultima ora di gioco, invece, c’è stata una sola squadra in campo. Veniamo da una retrocessione difficile, con appena 18 punti in Serie A e siamo soltanto alla decima giornata: la strada è ancora lunga".

Per poi concludere: "Tifosi presenti? Li ringrazio per la loro presenza dopo così tanti chilometri. Io sono un timido e non esterno mai le mie emozioni, ma loro meritano tutta la mia stima per la presenza qui questa sera".