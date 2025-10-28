I retropensieri di Conte vs Marotta: Napoli-Inter non è ancora finita

Battuto il Lecce, Antonio Conte torna ancora sul post partita di Napoli-Inter. Il punto di partenza è il rigore assegnato ai salentini e poi parato da Milinkovic-Savic, l’approdo è il nuovo atto della querelle con il suo ex “direttore” Beppe Marotta: “Rimaniamo fiduciosi, sperando che le lamentele non condizionino Rocchi e la classe arbitrale - ha detto nel post gara al Via del Mare -. Quando un presidente si presenta pensa di dare un indirizzo importante. Noi non ci lamentiamo ma non siamo scemi”.

Dichiarazioni che, evidentemente, sono un nuovo riferimento diretto al presidente interista, che dopo il big match del Maradona aveva criticato la direzione arbitrale, poi bocciata da Gianluca Rocchi in maniera molto netta durante l’ultima puntata di Open VAR. Parole che Conte non aveva gradito: lo aveva detto subito, ma oggi torna in campo con un grande classico della casa.

I retropensieri. Quelli che, disse sempre Antonio dopo un Inter-Napoli, poteva alimentare una gestione del VAR non particolarmente chiara. In quel caso, ça va sans dire, a suo sfavore. Oggi ci pensa direttamente lui, a colorire la corsa scudetto della possibilità che le parole di Marotta abbiano delle conseguenze nelle future partite, dell’Inter o magari delle sue sfidanti. Nuovo attacco tra vecchi amici, oggi divisi da parecchi chilometri e divergenze varie. Una cosa è certa: Napoli-Inter non è ancora finita. E il ritorno, tutto sommato, non è nemmeno così lontano: basta aspettare l’11 gennaio, appuntamento a San Siro.