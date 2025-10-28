Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Primo gol col Milan per Ricci: "Me l'avessero detto qualche anno fa, non ci avrei creduto"

Primo gol col Milan per Ricci: "Me l'avessero detto qualche anno fa, non ci avrei creduto"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
ieri alle 23:50Serie A
Dimitri Conti

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, dopo aver segnato il suo primo gol da calciatore dei rossoneri nella partita poi pareggiata 1-1 contro l'Atalanta, ha parlato al termine del match della New Balance Arena ai canali ufficiali del club rossonero.

Ha detto Ricci: "Non vogliamo mai accontentarci, vorremmo vincere sempre, anche se non sempre è possibile. Il clima nello spogliatoio è diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa, oggi affrontavamo una squadra forte su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa abbiamo fatto meglio anche grazie a chi è entrato. La squadra c'è".

Parlando poi del suo gol, il primo con il Milan, prosegue e conclude così Ricci: "Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Peccato non sia servito per vincere, ma sono contento. Io sono sempre a disposizione del mister. Ho avuto un periodo in cui non ho giocato tanto, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Sono contento di quello che stiamo facendo".

Articoli correlati
Ricci sblocca subito Atalanta-Milan, con la collaborazione di Ederson: 0-1 al minuto... Ricci sblocca subito Atalanta-Milan, con la collaborazione di Ederson: 0-1 al minuto 4
Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori" Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Ricci: "Siamo usciti un po' abbattuti da Torino. Io sto molto bene, mi sono riposato"... Ricci: "Siamo usciti un po' abbattuti da Torino. Io sto molto bene, mi sono riposato"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre
Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"... Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"
Lookman è tornato. E ha segnato di nuovo al Milan, in casa: record per l'Atalanta... Lookman è tornato. E ha segnato di nuovo al Milan, in casa: record per l'Atalanta
Milan, Gabbia: "L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostra"... Milan, Gabbia: "L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostra"
Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"... Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"
Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora... Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"
Costacurta: "Milan molto meglio senza Leao. Modric? Boban ha rotto per anni..." Costacurta: "Milan molto meglio senza Leao. Modric? Boban ha rotto per anni..."
Roma, il rappresentante legale della Sud: "Anche gli ultimi sei tifosi sono in corso... Roma, il rappresentante legale della Sud: "Anche gli ultimi sei tifosi sono in corso di liberazione"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
1 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
2 Postecoglou può sedersi sulla sua terza panchina del 2025: è tra gli opzionati del Celtic
3 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
4 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
5 Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La Juventus a Spalletti, ora la firma. L'ex ct: "Può fare la fortuna di qualsiasi allenatore"
Immagine top news n.1 Anguissa spinge il Napoli in vetta solitaria. De Bruyne opta per l'operazione 'in casa'
Immagine top news n.2 Inter shock: Martinez investe anziano, morto sul colpo. Portiere indagato per omicidio stradale
Immagine top news n.3 Serie A, 9^ giornata LIVE: Dybala falso nove. Pio Esposito titolare
Immagine top news n.4 Secondo pari di fila per il Milan, settimo in questa Serie A per l'Atalanta: a Bergamo è 1-1
Immagine top news n.5 Il Napoli supera il mal di trasferta: Milinkovic-Savic e Anguissa hanno ragione del Lecce
Immagine top news n.6 Spalletti sempre più vicino alla Juventus: fumata bianca prevista nelle prossime ore
Immagine top news n.7 Juventus, finito l'incontro Comolli-Spalletti. E intanto Modesto ha visto Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
Immagine news podcast n.3 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.4 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Cittadella, niente trionfalismi ora. Arriverà fra le prime 3-4 in classifica"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti è l'uomo giusto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Inter, corsa Scudetto già a rischio? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte difende Lucca: "Si è trovato lo scudetto sulla maglia, serve pazienza"
Immagine news Serie A n.3 Lookman è tornato. E ha segnato di nuovo al Milan, in casa: record per l'Atalanta
Immagine news Serie A n.4 Milan, Gabbia: "L'ambizione è di fare una grande annata. La squadra è viva e lo dimostra"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, 4 gol in 9 partite per Anguissa. Conte incontentabile: "Può migliorare ancora nel tiro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Chichizola dopo il ko nel derby: "Abbiamo dominato, la Reggiana ha tirato due volte"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Foti: "Oggi meritavamo di vincere. I ragazzi stanno lavorando al massimo"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Risultato giusto. Sono contento dell'atteggiamento"
Immagine news Serie B n.4 Monza, Bianco: "Vittoria importante, ma dobbiamo restare calmi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Vivarini: "Avremmo meritato l'intera posta avendo saputo creare ben più di loro"
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Joronen: "Siamo incazzati, Dobbiamo capovolgere la situazione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, incontro positivo per la cessione: attese novità per giovedì
Immagine news Serie C n.2 Rimini verso la cessione? D'Alesio: "Siamo tutti in attesa, noi pensiamo solo al campo"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, anche Ternana e Union Brescia agli ottavi di finale
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Zonta: "Mesi lunghi e difficili, non sono mai stato fermo così tanto"
Immagine news Serie C n.5 Vis Pesaro, tegola Nicastro: lesione al polpaccio sinistro per l'attaccante
Immagine news Serie C n.6 Giugliano, Capuano si presenta: "Ho accettato con entusiasmo, usciremo da questa situazione"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile, debutto rimandato per Ambrosi: "Sono stati giorni emozionanti"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ritorno semifinali di Women's Nations League: Spagna e Germania in finale
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Immagine news Calcio femminile n.4 Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ko con il Brasile, Durante: "Stiamo crescendo, vogliamo dire la nostra in ogni gara"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia sconfitta dal Brasile, Soncin: "Abbiamo tenuto testa a delle campionesse, sono contento"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…