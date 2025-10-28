Primo gol col Milan per Ricci: "Me l'avessero detto qualche anno fa, non ci avrei creduto"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, dopo aver segnato il suo primo gol da calciatore dei rossoneri nella partita poi pareggiata 1-1 contro l'Atalanta, ha parlato al termine del match della New Balance Arena ai canali ufficiali del club rossonero.

Ha detto Ricci: "Non vogliamo mai accontentarci, vorremmo vincere sempre, anche se non sempre è possibile. Il clima nello spogliatoio è diverso rispetto a dopo il pari contro il Pisa, oggi affrontavamo una squadra forte su un campo difficile. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, nella ripresa abbiamo fatto meglio anche grazie a chi è entrato. La squadra c'è".

Parlando poi del suo gol, il primo con il Milan, prosegue e conclude così Ricci: "Se me lo avessero detto qualche anno fa non ci avrei creduto. Peccato non sia servito per vincere, ma sono contento. Io sono sempre a disposizione del mister. Ho avuto un periodo in cui non ho giocato tanto, ma ho sempre lavorato per farmi trovare pronto. Sono contento di quello che stiamo facendo".