Palermo, Joronen: "Siamo incazzati, Dobbiamo capovolgere la situazione"

Dopo la brutta e pesante sconfitta subìta dal suo Palermo contro un Monza in formato Serie A, in conferenza stampa interviene il portiere rosanero Jesse Joronen, uno dei pochi a salvarsi tra i suoi.

Queste le sue parole in sala stampa, riportate da PianetaSerieB:

"Dobbiamo essere disciplinati, siamo incazzati. Non è un risultato sufficiente per una squadra come il Palermo e per questa tifoseria. Domani dobbiamo allenarci e migliorare in ogni cosa. Dobbiamo capovolgere questa situazione sin da sabato, dove avremo una partita importantissima per tanti motivi".

"Questa squadra è piena di leader e giocatori fortissimi - conclude -. Siamo una squadra e dobbiamo rimanerlo anche nei momenti difficili. Ci servirà disciplina mentale".