Milan, Tare punta forte su Gimenez: "Stasera farà una grande gara e magari segnerà"

Il ds del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Cosa ne pensa della nuova comunicazione e del rapporto tra Leao e Allegri?

"Rispetto ai tempi nostri, il mondo della comunicazione è cambiato totalmente. I giocatori parlano con i tifosi attraverso i social, ma fino a che c'è rispetto tutto è possibile. Da subito è nato un buon feeling tra Leao e il mister, Max sa tirare fuori il meglio da ogni singolo giocatore. Per la squadra è importante, deve dare il massimo e in questo periodo stiamo cercando di recuperarlo dal lungo infortunio che ha avuto".

Come sta vedendo Gimenez?

"E' cresciuto tantissimo fisicamente, soprattutto in questa settimana. Sta bene e si vede, abbiamo tanta fiducia in lui e la sente. Sono convinto che stasera farà una grande partita e magari il primo gol in campionato".

Tante novità: quanto è importante avere la settimana intera?

"Aiuta tanto, riusciamo a preparare al meglio le partite. Fondamentale partire bene, ma la strada è ancora lunga. Dobbiamo dare continuità, il campionato è difficile e ci sono tante squadre con obiettivi importanti".