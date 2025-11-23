Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Potenza, De Giorgio: "Pari importante ottenuto in uno stadio da serie A"

Luca Esposito
Oggi alle 20:46Serie C
Luca Esposito

"Il Potenza non batte la Salernitana da 60 anni e sarebbe stato molto bello uscire dal campo con una vittoria, ma abbiamo affrontato una squadra prima in classifica in uno stadio di categoria superiore e con un pubblico da serie. Dopo la partenza di Caturano abbiamo provato a trovare nuove soluzioni, il gol di Schimmenti non deve meravigliare perchè i suoi numeri erano importanti anche nella passata stagione. Abbiamo vissuto un periodo non felicissimo, ma fino al 75' di Altamura stavamo facendo una grande prestazione in un campo complicato. Fummo condannati da errori individuali. Col Latina abbiamo sbagliato un rigore, spendendo tanto. Ora vedo una squadra in crescita e ovviamente sono contento. Prima di Foggia ho dato due giorni liberi e, al rientro, ho visto un gruppo spensierato e molto più sereno. Evidentemente hanno staccato la spina, hanno riposato e sono riusciti a dare il massimo. A volte tornare a casa, soprattutto per chi viene dal Nord, è una scarica d'adrenalina perchè hai la possibilità di stare con la famiglia. Stiamo lavorando anche sulla fase difensiva, abbiamo subito 70 gol in un anno e mezzo e sono numeri che non possono lasciarci indifferenti.

Oggi ho visto molto bene Novella e Rocchetti, hanno fatto una partita straordinaria anche sotto il profilo della personalità. Se migliori a livello individuale cresce tutto il reparto e voglio riconoscere meriti all'ambiente e alla tifoseria per averci saputo aspettare. A volte è solo questione di tempo. Costruzione dal basso? Abbiamo sbagliato qualche uscita, ma è stata brava anche la Salernitana. Ci vuole coraggio, alla fine fraseggiando siamo arrivati al gol e abbiamo costruito altre 2-3 situazioni pericolose. Mi sono arrabbiato nella ripresa quando il portiere ha iniziato a rinviare, non è un atteggiamento che voglio. Io devo insegnare ai calciatori a giocare a calcio, l'errore fa parte del percorso di crescita e la trasmissione della palla è un fondamentale imprescindibile per quella che è la nostra identità. Salernitana? Squadra forte, favorita per la B assieme a Benevento e Catania. Ho visto un avversario ordinato tatticamente, con calciatori che fanno giocate di grandi qualità come in occasione della rete del pareggio". Queste le parole del tecnico del Potenza De Giorgio in sala stampa al termine di un match pareggiato per 1-1.

