Bra, il ds Menicucci: "A gennaio mercato importante. Non siamo una comparsa in Serie C"

Tommaso Maschio
Oggi alle 22:04Serie C
Tommaso Maschio

"Ci stiamo lavorando forte da quasi un mese per rinforzarci nelle zone giuste. Il nostro sarà un mercato importante perché vogliamo e dobbiamo dimostrare, a chi non l'avesse ancora capito, che noi vogliamo veramente salvarci, non siamo in C per una comparsata”. Il direttore sportivo del Bra Ettore Menicucci intervistato da Tuttoc.com ha parlato così del mercato della sua formazione a poco più di un mese dalla riapertura delle contrattazioni: “Anche perché questa è una piazza appetibile che sta attirando l'attenzione di imprenditori importanti: la società li sta incontrando ma non posso dire altro. Ricorso solo che ci troviamo nei territori delle Langhe e del Roero, terre di grandi imprenditori, grandi vini, grandi cibi. Qui si può fare del business che va al di là del calcio. Quindi potremmo avere la possibilità di un mercato ancora più importante di quello che stiamo già organizzando perchè lo meritano i tifosi, lo meritiamo noi, lo merita il territorio".

In chiave salvezza, sarà difficile arrivare ultimi vista la situazione del Rimini
"A me dispiace molto per i loro tesserati, mister compreso, non meritano quello che stanno passando e hanno tutta la mia solidarietà. Non me la sento di essere contento per una situazione del genere, qui si va oltre il calcio, parliamo di famiglie con figli a carico. 
Dico solo una cosa: le persone che non rispettano il lavoro dei giocatori e dello staff devono sparire dal calcio, devono essere radiate. So che non è affatto facile ma è indispensabile per evitare il ripetersi di certe situazioni, inutile girarci intorno".

Chi vince il Girone B?
"L'Ascoli gioca il calcio più bello, l'Arezzo quello piu concreto. Per questo, se oggi devo indicare una favorita, scelgo la squadra toscana. Ma attenzione: mi aspetto un mercato di gennaio clamoroso da parte del Ravenna che vanta un fuoriclasse come Ariedo Braida in dirigenza".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
