Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, Donadoni: "Mantova più cattivo di noi. Deve servirci da lezione per il futuro"

Spezia, Donadoni: "Mantova più cattivo di noi. Deve servirci da lezione per il futuro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 20:52Serie B
Tommaso Maschio

"Dovrò rivedere la partita, ma ho abbastanza chiaro cosa abbiamo fatto, sia con la palla che senza e questa non è questione di essere affaticati, ma di voglia di giocare di più. Ci sono state tante situazioni in cui sulle seconde palle arrivavamo in ritardo, in più quando riconquisti poche palle durante la gara poi è difficile trovare fiducia nel cercare di ribaltare la situazione. Sono stati superiori sotto questo punto di vista e ciò innesca un meccanismo negativo". Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni parla così in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Mantova di questo pomeriggio: "Il Mantova ha impresso un ritmo differente al match, dimostrando più voglia, cattiveria e determinazione di vincere ed è quello che mi spiace maggiormente. Bisogna far loro i complimenti, se qualitativamente puoi lasciare qualcosa sul campo, non puoi farlo dal punto di vista della determinazione".

"Abbiamo subito un paio di gol assurdi per non dire di peggio, perché quando vedo un calciatore che va da solo senza esser mai affrontato significa che ti manca determinazione; bisogna cercare di andare a chiuderlo e fare una scelta, si tratta di una lettura e di voglia di non subire. - prosegue l'ex ct come si legge sul sito del club ligure - Oggi è giusto vedere anche il bicchiere mezzo pieno e non solo quello mezzo vuoto, tutto quello che è accaduto oggi deve essere una lezione, c’è poco da giustificare, ma dobbiamo fare tesoro di tutto".

Donadoni poi si sofferma anche sull'atteggiamento della squadra: "Quando perdi una partita in questo modo bisogna lavorare su tutto, anche dal punto di vista fisico e dall’atteggiamento nell’affrontare gli avversari perché oggi siamo stati troppo passivi. I loro sostituti sono entrati subito in campo con la voglia di incidere, i nostri invece si sono un po’ adeguati al clima che c’era tra i compagni in campo, pertanto ora dobbiamo solo riscattarci con il lavoro. - conclude il tecnico - Ora quello che conta è risollevare uno spirito che è negativo, lavorare e alzare la testa per fare in modo che queste situazioni non si ripetano più”.

Articoli correlati
Spezia, Donadoni: "Pronti a scendere in campo. Out Soleri e Lapadula" Spezia, Donadoni: "Pronti a scendere in campo. Out Soleri e Lapadula"
Spezia, la maledizione della Serie A sfumata all’ultimo istante Spezia, la maledizione della Serie A sfumata all’ultimo istante
Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare... Guidetti sullo Spezia: "Ogni anno in Serie B fa storia a se. Donadoni? Può portare equilibrio"
Altre notizie Serie B
Cesena, Mignani: "Troppo timidi in avvio poi siamo cresciuti sfiorando il pareggio"... Cesena, Mignani: "Troppo timidi in avvio poi siamo cresciuti sfiorando il pareggio"
Monza, Bianco: "Non contano i record ma i campionati. Abbiamo saputo soffrire" Monza, Bianco: "Non contano i record ma i campionati. Abbiamo saputo soffrire"
Reggiana, Charlys: "Il pari può andare bene, ora vogliamo vincere col Frosinone" Reggiana, Charlys: "Il pari può andare bene, ora vogliamo vincere col Frosinone"
Spezia, Donadoni: "Mantova più cattivo di noi. Deve servirci da lezione per il futuro"... Spezia, Donadoni: "Mantova più cattivo di noi. Deve servirci da lezione per il futuro"
Monza-Cesena 1-0, le pagelle: Obiang lancia i brianzoli, bianconeri a testa alta Monza-Cesena 1-0, le pagelle: Obiang lancia i brianzoli, bianconeri a testa alta
Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Gregucci: Pedrola e Pafundi ci sono. Quattro... Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Gregucci: Pedrola e Pafundi ci sono. Quattro gli assenti
Serie B, Obiang lancia in orbita il Monza: Cesena ko e allungo in vetta alla classifica... Serie B, Obiang lancia in orbita il Monza: Cesena ko e allungo in vetta alla classifica
Carrarese, Bleve: "Difficile giocare senza tifosi. La Reggiana ha creato di più,... Carrarese, Bleve: "Difficile giocare senza tifosi. La Reggiana ha creato di più, ma pari giusto"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
5 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 È già un Derby di Milano da record: incasso più alto nella storia della Serie A
Immagine top news n.1 Lazio-Insigne, è tutto vero? Sarri dribbla: "Non m'interesso di mercato. Se mi piace? Idem"
Immagine top news n.2 Coppa Davis, Berrettini e Cobolli firmano il tris dell'Italia del tennis: Spagna sconfitta 2-0
Immagine top news n.3 La Lazio aggancia il Como e si porta a -2 dalla Juventus: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.4 Falcone e i legni non bastano a salvare il Lecce: un gol per tempo, la Lazio torna a vincere
Immagine top news n.5 Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati
Immagine top news n.6 Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby
Immagine top news n.7 La Roma gioca bene e segna, 3-1 alla Cremonese e primato. L'unico neo il rosso a Gasperini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, Fortini all'indomani del pari con la Juve: "Sii paziente e fidati del processo"
Immagine news Serie A n.2 È già un Derby di Milano da record: incasso più alto nella storia della Serie A
Immagine news Serie A n.3 Pulisic gela l'Inter: Milan in vantaggio nel derby in apertura di secondo tempo
Immagine news Serie A n.4 Il Lecce recrimina per un gol annullato, Sarri svia su Insigne alla Lazio: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.5 Inter, Carlos Augusto al 45': "Milan forte nelle ripartenze, ma dobbiamo attaccare"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, ospite d'eccezione all'Olimpico per la gara con il Lecce: in tribuna Salas
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Rodriguez dice addio al calcio e ricorda la Samp: "Fu un grande passo, ma non fui all'altezza"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, Mignani: "Troppo timidi in avvio poi siamo cresciuti sfiorando il pareggio"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "Non contano i record ma i campionati. Abbiamo saputo soffrire"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Charlys: "Il pari può andare bene, ora vogliamo vincere col Frosinone"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Donadoni: "Mantova più cattivo di noi. Deve servirci da lezione per il futuro"
Immagine news Serie B n.6 Monza-Cesena 1-0, le pagelle: Obiang lancia i brianzoli, bianconeri a testa alta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"
Immagine news Serie C n.2 Bra, il ds Menicucci: "A gennaio mercato importante. Non siamo una comparsa in Serie C"
Immagine news Serie C n.3 Potenza, De Giorgio: "Pari importante ottenuto in uno stadio da serie A"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele: "Grande prestazione per un'ora. A noi è subito giallo, agli avversari..."
Immagine news Serie C n.5 Triestina, big di Serie A su Kljajic. Potrebbe profilarsi un percorso in una Under23
Immagine news Serie C n.6 Serie C, nel pomeriggio vince solo la Giana. Pari per Salernitana e Campobasso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: Carbonell consegna vittoria e secondo posto alla Juventus
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…