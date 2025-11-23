Spezia, Donadoni: "Mantova più cattivo di noi. Deve servirci da lezione per il futuro"

"Dovrò rivedere la partita, ma ho abbastanza chiaro cosa abbiamo fatto, sia con la palla che senza e questa non è questione di essere affaticati, ma di voglia di giocare di più. Ci sono state tante situazioni in cui sulle seconde palle arrivavamo in ritardo, in più quando riconquisti poche palle durante la gara poi è difficile trovare fiducia nel cercare di ribaltare la situazione. Sono stati superiori sotto questo punto di vista e ciò innesca un meccanismo negativo". Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni parla così in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Mantova di questo pomeriggio: "Il Mantova ha impresso un ritmo differente al match, dimostrando più voglia, cattiveria e determinazione di vincere ed è quello che mi spiace maggiormente. Bisogna far loro i complimenti, se qualitativamente puoi lasciare qualcosa sul campo, non puoi farlo dal punto di vista della determinazione".

"Abbiamo subito un paio di gol assurdi per non dire di peggio, perché quando vedo un calciatore che va da solo senza esser mai affrontato significa che ti manca determinazione; bisogna cercare di andare a chiuderlo e fare una scelta, si tratta di una lettura e di voglia di non subire. - prosegue l'ex ct come si legge sul sito del club ligure - Oggi è giusto vedere anche il bicchiere mezzo pieno e non solo quello mezzo vuoto, tutto quello che è accaduto oggi deve essere una lezione, c’è poco da giustificare, ma dobbiamo fare tesoro di tutto".

Donadoni poi si sofferma anche sull'atteggiamento della squadra: "Quando perdi una partita in questo modo bisogna lavorare su tutto, anche dal punto di vista fisico e dall’atteggiamento nell’affrontare gli avversari perché oggi siamo stati troppo passivi. I loro sostituti sono entrati subito in campo con la voglia di incidere, i nostri invece si sono un po’ adeguati al clima che c’era tra i compagni in campo, pertanto ora dobbiamo solo riscattarci con il lavoro. - conclude il tecnico - Ora quello che conta è risollevare uno spirito che è negativo, lavorare e alzare la testa per fare in modo che queste situazioni non si ripetano più”.