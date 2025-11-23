Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milano è rossonera: Pulisic segna, Calhanoglu no. Il derby della Madonnina finisce 0-1

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 22:48Serie A
Giacomo Iacobellis

Il Milan si prende il derby e lo fa con cinismo, compattezza e un micidiale contropiede finalizzato da Christian Pulisic. Al Meazza finisce 1-0 per la squadra di Max Allegri, capace di soffrire nei momenti di maggiore pressione interista, resistere ai due legni colpiti dai nerazzurri e poi colpire nella ripresa con una ripartenza perfetta. L’Inter di Chivu, brillante per lunghi tratti, paga la mancanza di precisione sotto porta e un rigore fallito da Calhanoglu.

Due legni per i nerazzurri
La prima frazione si chiude sullo 0-0, ma è tutt’altro che priva di emozioni. L’Inter comanda il gioco e sfiora più volte il gol: prima la traversa di Acerbi sugli sviluppi di un corner, poi il palo colpito da Lautaro Martinez dopo la torre di Thuram e una parata strepitosa di Maignan. I nerazzurri palleggiano, spingono e creano, mentre il Milan prova a ripartire con Pulisic e Leao. Anche i rossoneri costruiscono qualche occasione: Bartesaghi e Saelemaekers non trovano la porta, Pulisic va vicino a un gran gol a giro. Nervi tesi nel finale tra Leao e Acerbi, prima del duplice fischio che manda le squadre negli spogliatoi.

Pulisic segna, Calhanoglu no
La ripresa si apre con l’Inter ancora in pressione, ma la partita cambia al 55’: Saelemaekers scappa in campo aperto, conclude in diagonale e sulla respinta di Sommer è Pulisic a ribadire in rete il pallone dello 0-1. Mister Chivu inserisce forze fresche, trova un rigore al 72’, ma Maignan si conferma decisivo neutralizzando il tiro dello specialista Calhanoglu (secondo errore in maglia nerazzurra dopo quello col Napoli). Nel finale la Beneamata assedia l’area rossonera, senza però creare l’occasione giusta e Bonny spreca l'ultimissima chance per pareggiarla. Dopo cinque minuti di recupero, esplode quindi la festa del Milan, gaudente di corto muso.

