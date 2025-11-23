Lazio, Sarri: "Dovevamo segnare di più. Che tristezza la curva vuota"

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky al termine della vittoria per 2-0 contro il Lecce. Queste le sue dichiarazioni: "Buona Lazio soprattutto nei primi 65'. Un peccato essere solo 1-0 fino alla fine, il punteggio poteva essere molto più largo. Abbiamo creato tanto e rischiato pochissimo, dispiace un po' per averla tenuta aperta. Ad ogni modo ho visto una prima ora di ottimo livello.

Europa? Siamo stati chiari fin dall'inizio su quale fosse il nostro obiettivo: crescere. A fine anno poi faremo i conti. Non possiamo cambiare obiettivi in base all'ultimo risultato. Siamo contenti della crescita, contenti del risultato anche se un po' di tristezza nel vedere la curva vuota io ce l'ho.

Sarebbe ingiusto nei confronti di questo gruppo dare degli obiettivi in termini di risultato. Abbiamo passato 5 mesi di difficoltà indicibile, i ragazzi sono stati bravi a crescere lo stesso e a non porsi alibi. Questa squadra ha una base solida, con qualche innesto può essere competitiva.

Basic? Quando è arrivato in Italia ha fatto un po' di fatica. Probabilmente le responsabilità sono di tutti. Si è spento, sembrava volesse cambiare aria ma è tornato in maniera prepotente. Per noi attualmente è fondamentale".