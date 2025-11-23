TMW Triestina, big di Serie A su Kljajic. Potrebbe profilarsi un percorso in una Under23

Non ci sono solo club di Serie B su Noa Kljajic, attaccante della Triestina. Il classe 2006 - anche ieri per mezz'ora in campo nel pareggio dei giuliani contro la Virtus Verona - è seguito da diversi club importanti. Inter e Juventus hanno chiesto informazioni, anche per fargli fare un eventuale percorso in Under 23, così come il Milan.

In B lo hanno adocchiato in parecchi. In particolare il Catanzaro - il più interessato - poi Virtus Entella e Mantova hanno chiesto informazioni nelle ultime settimane. Possibile un suo addio già a gennaio, con il club biancorosso che è in difficoltà a causa di una classifica segnata dalla penalizzazione.

Dopo l'esordio da titolare a fine settembre - contro il Renate, andando subito a segno - Kljajic aveva parlato così."Sono molto felice del gol di oggi e in generale di essere qui, voglio ringraziare la mia famiglia che è stata sempre vicino a me, ma anche la squadra, lo staff, la società, tutto l'ambiente per la fiducia, un ambiente che non molla mai. Ho diciannove anni e non è facile essere gettato nella mischia, ancor più con la situazione che tutti sappiamo di dover affrontare, non è facile nemmeno per il mister ed anche per questo sono ancor più felice di aver ripagato la sua fiducia. Lavoro duro, voglio lottare, segnare e vincere, niente di più. Devo migliorare sotto tutti gli aspetti, si deve lavorare e migliorare sempre".